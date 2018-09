Luís Ablú Dias compra rádio Antena Livre e Jornal de Abrantes

Luís Ablú Dias, 46 anos, é o novo proprietário da Media On - Comunicação Social, assumindo a gestão do Jornal de Abrantes e Rádio Antena Livre depois de os ter adquirido ao Grupo Lena.



"É um investimento pessoal que faço pelo amor à minha terra e para não deixar morrer dois projectos jornalísticos com muita história em Abrantes e na região", disse Luís Dias, formado em Engenharia de Gestão Industrial, sem, no entanto, avançar com os valores envolvidos.



Segundo o investidor, o projecto, que tem "dois profissionais a tempo inteiro e um a meio tempo", passa por "manter o Jornal de Abrantes com a edição em papel", de periodicidade mensal, "manter o ecletismo da rádio Antena Livre ao nível da informação, desporto e entretenimento", e "reforçar a presença dos títulos nos meios digitais".