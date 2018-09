Empresas da região interessadas em negócios da economia circular

Descobrir oportunidades de negócio na Economia Circular foi o tema de um workshop realizado pela NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém no dia 10 de Setembro. O tema interessou a várias empresas da região, que compareceram na Startup de Santarém com o intuito de perceberem como podem vir a rentabilizar e valorizar os resíduos que produzem no âmbito da sua atividade. A abertura deste workshop e o enquadramento foi feita pela NERSANT e pela CIMLT - Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, entidade copromotora do projecto Lezíria+Sustentável.

Coube à NERSANT a apresentação do projecto Lezíria+Sustentável, que pretende actuar sobre um conjunto de lacunas e oportunidades identificadas na área da sustentabilidade, criando actividades e ferramentas que contribuam para o reforço da capacidade empresarial das PME.

Seguiu-se a apresentação de vários casos concretos protagonizados por empreendedores e por empresas que criaram produtos de valor acrescentado produzidos a partir da utilização de resíduos, na óptica do tema de circularidade "Resíduos são Produtos", para os sectores com relevância na região - em particular para a Agroindústria, a Metalomecânica, Transportes e Logística e Ambiente e Resíduos.

Foi depois aprofundado o tema da Rentabilidade Sustentável: Oportunidades para o sector do Resíduos, com a apresentação e análise de vários exemplos de empresas internacionais que já fazem este aproveitamento. Todas as empresas participantes neste workshop foram depois convidadas a participar num exercício prático onde foram desafiadas a encontrar oportunidades dentro dos seus sectores de negócio, tendo sido utilizada a ferramenta da Circular Design Guide para co-criação de oportunidades de circularidade. O objectivo deste exercício foi demonstrar a todos os participantes que a simbiose entre rentabilidade e sustentabilidade, pode trazer valor acrescido para a actividade empresarial, objectivo que foi plenamente conseguido.

De recordar que este workshop foi uma das actividades previstas no projecto Lezíria+Sustentável que a NERSANT está a executar em parceria com a CIMLT - Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, sendo cofinanciado pelo Alentejo 2020. Um dos objectivos deste projecto é contribuir para a criação de modelos de negócios mais sustentáveis, apostando na pró-actividade através da criação de produtos, serviços e modelos de negócio onde a sustentabilidade seja vista como um fator de criação de valor e não como um constrangimento.