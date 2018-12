TAGUSVALLEY promove iniciativa em defesa da literacia digital na Educação

“Portugal está abaixo das médias Europeias em matéria de Literacia Digital mas o crescimento que tem registado é significativo e permite aspirar à concretização dos objectivos do programa nacional de Competências Digitais e-2030, Portugal INCoDe.2030 até 2030”.

Quem o disse foi Pedro Guedes de Oliveira, coordenador da entidade responsável por aquele programa, na tarde de 21 de Novembro, em Abrantes, no edifício do INOV.POINT durante uma sessão de sensibilização para a importância de promover a Literacia Digital na Educação como uma das competências essenciais para a vida activa do futuro.

Pedro Saraiva, director executivo do TAGUSVALLEY, tinha interpelado os presentes no início da sessão, com uma pergunta que deu o mote para o encontro. “Acham que os nossos alunos estão preparados para as profissões do futuro?” .

Numa sessão onde as Competências Digitais eram o foco, Pedro Saraiva procurou despertar a atenção dos presentes para a importância de, por um lado, preparar os estudantes com as melhores ferramentas para poderem ter sucesso na sua futura vida activa e, por outro, criar as condições para que a região do Médio Tejo possa responder à crescente procura e necessidade de quadros com competências na área digital para apoiar a sua fixação na região e atrair novas empresas para o território.

Promover a literacia digital e contrariar os processos de infoexclusão, estimular a criatividade e o trabalho de equipa, promover o ambiente de inter-ajuda e de transmissão de conhecimento mútuo e estimular a aprendizagem de linguagens informáticas são os principais objectivos da política nacional para as competências digitais, nas quais o TAGUSVALLEY procura com iniciativas como a realizada criar as bases e contribuir para a sua concretização.

José Brizida, Co-Founder & Rainmaker da Mosca Digital, licenciado em Comunicação Empresarial na ESTA, Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, falou do seu percurso pessoal desde o término da licenciatura até aos dias de hoje, frisando a necessidade de adquirir novas valências na área digital. “Tenho uma agência com um ano em que tentamos fazer marketing digital de uma forma criativa”, disse.

Questionado pelos presentes sobre o porquê da criação da Marcelfie, uma aplicação que permite obter uma simulação de uma selfie com o Presidente da República, o mesmo confessou que não esperava que a mesma suscitasse tanta atenção.

No final do evento, os professores, directores/ representantes dos agrupamentos e municípios foram desafiados a testarem uma das ferramentas Scratch desenvolvida pelo MIT - Massachusetts Institute of Technology, presente no programa <T-CODE> do TAGUSVALLEY, para desafiar as suas próprias competências digitais.