NERSANT apoia desenvolvimento de ideias de negócio dos empreendedores da região

partilhe no Google+

partilhe no Google+

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém continua a prestar apoio ao desenvolvimento de ideias de negócio e, nesse âmbito, tem agendado encontros entre os empreendedores e entidades bancárias com o objectivo de se encontrarem soluções de financiamento.

Nos encontros, a associação permite aos empreendedores, que estão a ser por si apoiados, a apresentação do seu projecto empresarial a uma ou várias entidades bancárias que podem vir a tornar-se financiadoras da mesma.

No dia 27 de Novembro, a NERSANT promoveu em Torres Novas, uma das muitas sessões do “Mercado de Financiamento” onde estiveram presentes sete empreendedores, que apresentaram o seu plano de negócios, neste caso, a uma entidade bancária. De acordo com a equipa técnica de apoio ao empreendedorismo da NERSANT, estas são sessões importantes uma vez que, para além da possibilidade de financiamento, “os processos têm seguimento e são mais rapidamente analisados”.

A NERSANT continua a receber os empreendedores da região interessados em constituir empresas na região do Ribatejo, apoiando gratuitamente o empreendedor através do apoio à criação do plano de negócios, da realização de sessões de criatividade e programas de aceleração, de formação de empreendedores, de encontros de networking e, como foi o caso, de sessões de apoio ao financiamento dos projectos.

Os contactos para integrar este programa de apoio - o Sítio do Empreendedor - são sitiodoempreendedor@nersant.pt ou 249 839 500. O projecto está também disponível online em http://sitiodoempreendedor.nersant.pt/.