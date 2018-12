25 anos da TAGUS em prol do desenvolvimento de Abrantes, Constância e Sardoal

A TAGUS completou 25 anos de existência no dia 26 de Novembro. Para assinalar a efeméride, a Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior realizou um seminário em que destacou a abordagem do programa LEADER, que já permitiu um investimento de mais de 15,5 milhões de euros na região.

Criada em 1993, aquela associação privada sem fins lucrativos, resultou da união de 24 entidades locais públicas e privadas, tendo como objectivo fazer o aproveitamento racional das potencialidades de Abrantes, Constância, Sardoal e dos concelhos limítrofes, de modo a desenvolver todas as componentes do território e melhorar as condições de vida das populações.

De 1995 a 2000, a TAGUS foi gestora local do LEADER II, entre 2000 e 2006 do LEADER + e de 2007 a 2013 do ProDeR. Nestes três Programas de Iniciativa Comunitária, a Associação do Ribatejo Interior recebeu mais de 555 candidaturas, apoiou 302 projectos com um valor global de 15,5 milhões de euros, sendo cerca de 9,5 milhões de euros comparticipação LEADER, que criaram 97 postos de trabalho e mantiveram 560. Destes, 68 eram de estabelecimentos de ensino e de autarquias; de 234 projectos foram beneficiários empresas, associações e colectividades.

Para o actual quadro comunitário, a TAGUS definiu uma Estratégia de Desenvolvimento Local (ETL), com base na auscultação da população, e constituiu uma parceria com 37 entidades que representam os seus sectores prioritários na região.

A direcção da Associação é representada por sete entidades públicas e privadas, e a sua presidência é rotativa. No passado dia 28 de Novembro assumiu a presidência a Câmara Municipal de Constância, passando o Município de Abrantes para vice-presidente, e continuando a câmara do Sardoal como tesoureiro.

Constituem, ainda, a direcção da TAGUS, como vogais, a Associação de Agricultores de Abrantes, Constância, Sardoal e Mação, a Nersant – Associação Empresarial da Região de Santarém, a Associação Comercial de Abrantes, Constância, Sardoal e Mação e a Palha de Abrantes – Associação de Desenvolvimento Cultural.