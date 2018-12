Autarcas de Abrantes preocupados com futuro de empresas

Os problemas que algumas empresas do concelho de Abrantes enfrentam foram motivo de debate na última sessão da assembleia municipal, realizada na sexta-feira, 30 de Novembro. O presidente da União de Freguesias de S. Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo, Luís Alves, manifestou preocupação relativamente ao futuro da Frasam – Fundições, do Rossio ao Sul do Tejo, que está em processo de insolvência.

“O Rossio está a ser esvaziado. E agora o caso da Frasam está a preocupar muito a população”, referiu Luís Alves. “Pelo que tenho conhecimento, 40 pessoas já foram despedidas e as outras 43 irão pelo mesmo caminho”, disse.

Já a bancada do PSD levou à assembleia uma moção, que foi tornada em recomendação, que sugere aos investidores da empresa Tectania – Tecnologia Automóvel, Lda. (localizada no Tagusvalley) irem a uma assembleia municipal extraordinária apresentar o seu projecto de investimento e dar a conhecer o estado da sua implementação, uma vez que aquilo que foi “inicialmente preconizado ainda não foi cumprido”. A moção foi aprovada por maioria, com apenas uma abstenção.

A empresa prometia, em Maio deste ano, o início de actividade até Setembro e a criação de oito postos de trabalho. “Até agora não conhecemos qualquer actividade”, referiu a deputada do Bloco de Esquerda, Joana Pascoal, antes da moção social-democrata ser apresentada, no período antes da ordem do dia.

O projecto da Tectania previa um rápido crescimento e chegou mesmo a apontar a criação de cinco vezes mais postos de trabalho, em 2019, atingindo os 296 trabalhadores, em 2025. A Tectania dedica-se à investigação e fabrico de veículos automóveis e motociclos para o segmento Off-Road. Trata-se de um investimento privado, com capital brasileiro, que ronda os 44 milhões de euros. Na altura a câmara apoiou o projecto através de isenções de natureza fiscal e tributária.

João Gomes, vice-presidente da Câmara de Abrantes foi quem, na ausência da presidente do município, Maria do Céu Albuquerque, respondeu aos deputados. Segundo o autarca, o atraso na instalação da Tectania deve-se ao facto de os dois sócios serem de nacionalidade brasileira, país que atravessa grande instabilidade. Reforçou ainda que a câmara está a acompanhar o processo, mas que “caberá aos investidores” aceitarem este convite para prestar esclarecimentos.

Quanto à Frasam, João Gomes referiu que já houve uma reunião com a PME Investimentos e a direcção da empresa “para saber se havia algo que poderia ser feito para evitar a insolvência e não houve boas notícias”. Acrescentou que a empresa vai mesmo entrar em insolvência. “Aguarda o decreto do tribunal, mas esperamos que apresente um plano de reestruturação que possa ser aprovado e continuar a operar”, concluiu.