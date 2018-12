Centro de Inovação Empresarial de Santarém vai ser ampliado

A candidatura da Câmara de Santarém a fundos comunitários visando a ampliação do Centro de Inovação Empresarial de Santarém (CIES), também conhecido por Startup Santarém, foi aprovada pela entidade gestora Alentejo 2020. Dos 117.841 de investimento previsto, 85% são garantidos pela União Europeia.

A Startup Santarém, gerida pela NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, funciona no complexo da antiga Escola Prática de Cavalaria, no centro da cidade. A intervenção prevista visa dotar as instalações de mais12 salas de incubação de empresas, com áreas a variar entre 10,42 e 29,58 metros quadrados, um auditório com 80 lugares e duas salas de formação com capacidade de 30 pessoas cada.

As empresas instaladas na Startup Santarém contam com vários serviços partilhados, nomeadamente, de incubação e aceleração, consultoria da ideia de negócio, até lançamento e consolidação da actividade, possibilitando o networking e acesso à bolsa de mentores da NERSANT e à restante rede da associação.

“O Município de Santarém reforça a sua oferta com a ampliação de um equipamento que permite potenciar a sua atractividade na captação de empresas e investimento”, lê-se em comunicado emitido pela autarquia.