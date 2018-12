Inscrições abertas para curso de formação de formadores em Abrantes

Iniciativa vai decorrer no Núcleo NERSANT de Abrantes, situado no Tecnopolo do Vale do Tejo.

A NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém vai iniciar em Dezembro o curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores, em Abrantes. A acção arranca dia 17 e pretende gerar novos formadores na região. As inscrições estão a decorrer.

Os interessados em frequentar esta acção ainda se podem inscrever no curso, através do portal da associação empresarial, em www.nersant.pt. Para mais informações, os interessados podem contactar o Núcleo NERSANT de Abrantes através dos contactos nucleo.abrantes@nersant.pt ou 932 961 710.

A formação, que se vai realizar no Núcleo NERSANT de Abrantes, situado no Tecnopolo do Vale do Tejo, em Alferrarede, pretende promover a aquisição, actualização e o aperfeiçoamento de competências ao nível da animação da formação e também na concepção e elaboração de programas de formação e de materiais pedagógicos, na gestão e coordenação de formação e ainda no campo da investigação e da experimentação de novas abordagens e metodologias aplicadas a públicos e contextos diversificados, em várias modalidades de formação.

A formação permite aos participantes que concluam o curso com aproveitamento, a obtenção do CCP - Certificado de Competências Pedagógicas, que habilita o formando a exercer a profissão de formador.

O curso decorre em horário pós-laboral, tem a duração de 90 horas e um custo de 300 euros, valor que terá 25% de desconto para os formandos que se encontrem na situação de desemprego e disso façam prova. Também para as empresas associadas, isto é, com quotas regularizadas, a NERSANT pratica um desconto de 10%, sendo o documento de despesa, neste caso, emitido em nome da empresa.