NERSANT disponibiliza guia para aumentar exportações para o Canadá

O Canadá, a 10.ª maior economia mundial, foi um dos mercados analisados pela NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém, com o objectivo de compor um guia de apoio à exportação das empresas da região. O documento está já disponível gratuitamente para quem quiser saber mais sobre “como exportar para o Canadá”.

Os interessados em consultar esse estudo, e também os disponíveis para os mercados de Marrocos, Moçambique, Colômbia, Gana, Turquia, México, Chile, Polónia e Austrália, podem fazê-lo através do portal www.exportribatejo.pt, ou através de solicitação junto do Departamento de Apoio Técnico, Inovação e Competitividade da NERSANT (datic@nersant.pt ou 249 839 500).

O guia começa por apresentar o país, suas relações económicas com Portugal e com o comércio internacional, e o seu carácter fiscal. Logo de seguida, informa as empresas da região dos procedimentos de exportação, neste caso para o Canadá, nomeadamente através da indicação da documentação necessária, dos regimes aduaneiros, de algumas proibições e procedimentos especiais a ter em conta e certificações e vistorias necessárias. Nesta área são também dados a conhecer os requisitos de embalagem e rotulagem, os principais custos associados às exportações bem como o regime pautal do Canadá.

Neste estudo, por exemplo, as empresas ficam a saber que "o Canadá é um dos países mais desenvolvidos do mundo, com uma economia sólida e aberta ao exterior, que mantém com Portugal relações históricas de amizade e de cooperação. Desta economia destacam-se as indústrias tecnológica, automotiva, petroquímica e de máquinas." Outro dado de interesse revelado no estudo relaciona-se com as exportações já realizadas de Portugal para este mercado: "Portugal exportou para o Canadá produtos no valor total de 281,3 milhões de euros em 2016 e importou produtos no valor de 167,1 milhões de euros, verificando-se um saldo positivo nas trocas comerciais. O Canadá é o 23º cliente de Portugal e o seu 35º fornecedor.