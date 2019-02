FERSANT com inscrições abertas

Encontram-se abertas as inscrições para as empresas e outras entidades que queiram participar com expositores na FERSANT - Feira Empresarial da Região de Santarém, uma iniciativa da NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém que comemora este ano 30 anos. Neste momento, estão já inscritas dezenas de empresas no certame empresarial. O certame realiza-se mais uma vez no Centro Nacional de Exposições, em Santarém, em paralelo com a Feira Nacional da Agricultura, entre os dias 8 e 16 de Junho.

Na próxima edição, a NERSANT continua a disponibilizar condições extremamente favoráveis de participação no certame, permitindo assim reforçar o objectivo da associação em potenciar os negócios das empresas suas associadas na região e no resto do país.

As pré-inscrições podem ser realizadas online, no portal da NERSANT, em www.nersant.pt. Para mais informações, os interessados devem contactar o Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos da associação, através dos contactos dame@nersant.pt ou 249 839 500.