NERSANT organiza sessão sobre financiamento para reabilitação urbana

A NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém, vai promover no dia 19 de Fevereiro, pelas 16h00, na Startup Santarém, uma sessão de apresentação do IFRRU 2020, instrumento financeiro que conjuga recursos públicos dos Programas Operacionais do Portugal 2020, empréstimos do BEI e do CEB e, em igual montante, recursos da banca comercial.

Este instrumento pretende facilitar o acesso a financiamento por parte dos promotores de investimentos na área da reabilitação urbana, melhorando as condições de financiamento, adequadas às circunstâncias e especificidades dos projectos, e diversificando a oferta de soluções de financiamento em condições mais favoráveis do que as disponíveis no mercado.

Dada a importância estratégica dos espaços urbanos para a coesão territorial e para a competitividade, importa apostar na qualificação urbanística e na reconversão de espaços industriais desactivados, para promover a criação de novas dinâmicas de desenvolvimento que contribuam para a fixação da população e para a criação de riqueza e de emprego.

Por sua vez, aquando da concretização das operações de reabilitação urbana serão, complementarmente, apoiadas acções integradas que proporcionem uma maior eficiência energética, quer através da adopção de sistemas passivos, quer pelo uso de equipamentos mais eficientes ou de produção de energia para autoconsumo.

Nas comunidades desfavorecidas, importa igualmente promover a regeneração física, associada a iniciativas que concorram para a dinamização económica e a criação de emprego, enquanto elementos fundamentais para a inclusão social e o combate à pobreza.

O IFRRU 2020 é uma alavanca para a sustentabilidade das cidades e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, criando novas oportunidades de desenvolvimento económico e social nos centros urbanos. Esta iniciativa visa contribuir para a revitalização dos centros urbanos em todo o território nacional, através da promoção da habitação, fixando a população e atraindo novos residentes, e da expansão das atividades económicas, criadoras de emprego e de riqueza.

O programa integra a apresentação do IFRRU 2020, por Dina Ferreira, como vogal executiva da Estrutura de Gestão do IFRRU 2020 e da ARU - Área de Reabilitação Urbana da Câmara Municipal de Santarém. Para além dos responsáveis destas duas entidades, estarão presentes para esclarecer as eventuais dúvidas dos presentes, elementos dos bancos Santander, BPI, Millennium BCP e a SPGM, entidade coordenadora do Sistema Português de Garantia Mútua.