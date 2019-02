Agro Ribatejo actualiza logotipo e imagem gráfica e cria assinatura da marca

O logotipo inicial da Agro Ribatejo remonta a 1954, ano da fundação da empresa. O símbolo foi idealizado pelo fundador, José Julio Eloy, que se inspirou numa garrafa de refrigerante. Foi concretizado com a ajuda de um amigo de Santarém que tinha “jeito” para o desenho e marcou 50 anos de comunicação.

Transmitia uma ideia de imponência e a coroa indicava que os produtos comercializados eram de qualidade superior. As iniciais da empresa estavam inseridas no símbolo, bem como a roda dentada (Sprocket) componente que faz com que todo o material de rasto seja accionado.

O lettering que o acompanhava era bastante estilizado e foi actualizado no ano em que a empresa completou os seus 50 anos de actividade.

Agora, a empresa evolui para outra imagem e outra forma de comunicar, sem cortar totalmente com o passado. Em declarações a O MIRANTE, o administrador da Agro Ribatejo, Gonçalo Eloy, revela pormenores que ajudam a perceber algumas das alterações feitas.

“Tive uma conversa engraçada com o Artur Almeida, que em 2004 criou o logo comemorativo dos 50 Anos, recordo-me que em determinada altura ele, ao perceber que a Agro Ribatejo também comercializa produtos para máquinas Industriais de movimentação de terra, que são máquinas possantes e que estão associadas a trabalho duro, questionou-me em tom de brincadeira se também comercializávamos sabonetes ou produtos cosméticos, isto porque, na sua opinião, a letra usada era muito trabalhada e não transmitia a força que deveria ser associada aos nossos produtos.” É a partir daí que nasce a ideia para o novo lettering e o novo logotipo.

Em finais de 2018 a Agro Ribatejo, ciente que a constante dinamização do mercado obriga a surpreender e conquistar todos os dias quem faz parte do seu ecossistema, desenvolveu, em conjunto com a empresa Brand Gest a nova imagem Gráfica da Agro Ribatejo bem como do seu novo site (agroribatejo.com) produzido pela EDC.

A nova imagem gráfica Agro-Ribatejo é composta por um símbolo de uma roda dentada (sprocket) mais tipografia logotipo com a designação do nome e assinatura. A junção destes dois elementos, bem como a sua correcta aplicação junto de imagens e outros elementos gráficos compõe o universo gráfico que viverá nos diversos suportes de comunicação.

“O designer João Nazaré percebeu o sentimento e a nossa vivência com o logo anterior e criou um símbolo que tem por base uma roda sprocket, elemento herdado da imagem gráfica anterior e forma determinante na nova imagem gráfica. Esta roda é bem explícita e foi construída com preocupação técnica de uma roda real, quer em termos de número de dentes, quer na forma dos mesmos”, explica Gonçalo Eloy.

“A nova roda inclui as iniciais AR (forma abreviada de Agro-Ribatejo), elemento comum a símbolos existentes no passado. Este AR é construído com letras maiúsculas unidas por uma haste central comum a ambas as letras. O A apresenta uma inclinação que remete para uma estrada ou percurso ascendente. É a continuação de um caminho de sucesso e de parceria”, acrescenta o empresário.

Juntamente com a nova imagem gráfica, foi introduzida uma assinatura de marca que sublinha a actividade da empresa, as suas pessoas e a sua forma de estar no mercado desde sempre: “A mover montanhas desde 1954”.