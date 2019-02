Criada Associação para a Promoção Audiovisual da Região Alentejo e Lezíria do Tejo

A escritura pública de constituição da CINECOM Alémtejo - Associação para a Promoção Audiovisual da Região Alentejo e Lezíria do Tejo foi assinada no dia 12 de Fevereiro. O projecto envolve diversas entidades das duas regiões, nomeadamente a NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém, a NERPOR - Associação Empresarial da Região de Portalegre, a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central e o Instituto Politécnico de Beja, onde ficou sediada a associação sem fins lucrativos.

A CINECOM Alémtejo tem como objectivo a promoção e valorização das competências técnicas, artísticas e logísticas das regiões Alentejo e Lezíria do Tejo para os meios audiovisuais como forma de incrementar essa actividade em Portugal.

Entre os objectivos anunciados estão a criação de uma comissão cinematográfica, o desenvolvimento de acções de formação e a realização de eventos científicos relacionados com a área e outro tipo de eventos considerados oportunos.

A nova associação vai ainda colaborar com entidades públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, na realização de estudos, trabalhos e acções, bem como desenvolver acções de promoção e apoio ao empreendedorismo na área audiovisual e em todas as áreas que possam contribuir para o objecto geral que a associação se propõe prosseguir. Pretende ainda potenciar o relacionamento com a comunidade, constituindo-se fórum de diálogo permanente entre as instituições públicas e privadas da região, nomeadamente as empresas e os parceiros sociais.