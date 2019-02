Evento exclusivo de ofertas Premium Selection Bomcar entre 23 e 24 de Fevereiro

Entre as 10h00 de Sábado, 23 de Fevereiro e as 18h00 de Domingo, dia 24, a Bomcar Automóveis, SA vai levar a efeito, nas suas instalações de Leiria um evento exclusivo de ofertas Premium Selection, com mais de 100 viaturas expostas, com preços fantásticos e condições de financiamento especiais. Os interessados nas ofertas exclusivas destes dois dias promocionais devem registar-se no site www.eventoexclusivo.bomcar.pt ou enviar e-mail para eventoexclusivo@bomcar.pt.

A Bomcar é uma empresa de topo na venda exclusiva de automóveis novos e usados BMW e MINI com excelentes ofertas de serviços e garantias. Apresenta uma vasta oferta de produtos e serviços, apostando num serviço integrado onde cada cliente pode encontrar tudo o que necessita para o seu automóvel ou moto. Também disponibiliza serviços de oficina especializados. A sede da Bomcar fica na Barosa, Leiria mas a empresa também está presente em Trouxemil, Coimbra.