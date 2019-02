partilhe no Google+

Campanha "15 Dias - 15 Clios" da Roques Vale do Tejo de Santarém

Continua a decorrer até 4 de Março, a campanha de comercialização de usados certificados, "Renault Selection","15 dias - 15 Clios", na Roques Vale do Tejo de Santarém. Trata-se de mais uma das muitas iniciativas regulares da empresa e está a ser divulgada com mais pormenor na sua página de Facebook.

A Renault é marca líder em Portugal há mais de duas décadas o o concessionário Vale do Tejo existe há perto de sessenta anos. A estrela maior da marca continua a ser o modelo Clio, campeão de vendas no seu segmento, a nível regional e nacional. Frederico Roque, administrador da Roques Vale do Tejo diz explica que o modelo continua a ser "muito apetecível, tanto para empresas como particulares, devido às suas características e preço.".

A Roques Vale do Tejo instalações em Santarém, na Zona Industrial, Rua Duarte Pacheco Pereira,telefone 243 305 001 e 243 333 948; Vila Franca de Xira, Rua Real Fábrica de Atanados, Lote 4, Zona Industrial, com o telefone 263 285 400; Rio Maior, Rua Professor Manuel José Ferreira com o telefone 243 996 013 e Torres Novas, Rua da Várzea, telefone 249 812 035.