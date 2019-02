Presidente da AIP diz que a dimensão de 90% das PME compromete a competitividade

O presidente da AIP, José Eduardo Carvalho, afirmou que o financiamento alternativo ao sistema bancário é, a par do redimensionamento empresarial, uma área “difícil” e com muitos constrangimentos em Portugal.

O presidente da AIP, José Eduardo Carvalho, afirmou que o financiamento alternativo ao sistema bancário é, a par do redimensionamento empresarial, uma área “difícil” e com muitos constrangimentos em Portugal, o que exemplificou com o facto de serem as que apresentam “piores resultados” no quadro comunitário de apoio Portugal 2020.

José Eduardo Carvalho reconhece que para se contrariar o actual cenário é necessária “muita persistência e muita competência para dinamizar a procura, tanto nas fusões e aquisições de empresas como também na área do financiamento alternativo ao sistema bancário”. Acrescentou que “a cultura empresarial vigente é refractária a este objectivo e não o vê com simpatia, tanto no financiamento como na abertura de capital”. Daí as probabilidades de insucesso das acções que são desenvolvidas nessas áreas. “Por todas estas razões, as associações se têm afastado. Preferem a formação ou a internacionalização”, afirmou o responsável.

Referiu ainda que a dimensão de 90% das PME nacionais “compromete acréscimos de competitividade, a qualidade de gestão, o crescimento e o nível de salários que é praticado”. E deu o seguinte exemplo: “Se considerarmos que os capitais próprios de 90% das PME nacionais não dão para suportar a viagem e estadia de uma semana de um director comercial na China, percebemos qual a dimensão do problema”.

O presidente da AIP sublinhou ainda que o Finance for Growth pretende contribuir para melhorar e diversificar as condições de acesso e soluções de financiamento das PME, mas sem a Caixa Geral de Depósitos (CGD), a Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD), a Euronext e a Universidade Católica “não havia capacidade para o executar”.