Agrocluster firma protocolo para diminuir risco de exportação de produtos alimentares

O Agrocluster Ribatejo convidou a SGS Portugal para falar em Torres Novas sobre os riscos de exportação dos produtos agroalimentares. No workshop, as especialistas Teresa Branco, Mónica Antunes e Rita Cunha Porto expuseram, de forma prática, os cuidados a ter pelas empresas que exportam ou pretendem exportar este tipo de produtos. No final, o Agrocluster assinou um protocolo de colaboração com a SGS para que as empresas associadas tenham melhores condições de acesso aos serviços prestados por esta empresa no âmbito da promoção de boas práticas de exportação.

O workshop assumiu a forma de debate entre as três oradoras, que foram expondo a temática de forma leve a todos os presentes, intercalada com diversos casos práticos de empresas cujos processos de exportação não correram da melhor forma. As especialistas começaram por referir causas típicas de insucesso em processos de internacionalização, seguindo rapidamente para a explicação dos mecanismos para a gestão do risco neste processo.

As especialistas referiram que as empresas devem, em primeiro lugar, conhecer bem o seu produto, - evitar remeter características do produto incompletas ou imprecisas - bem como a regulamentação do país de destino sobre a conformidade do produto que pretendem exportar. Devem ainda conhecer as suas responsabilidades em relação ao controlo do produto enquanto exportador e, por fim, necessitam conhecer os requisitos do potencial cliente para evitar o insuficiente cumprimento.

Na sessão, e tendo em conta o incentivo à utilização de ferramentas que permitam um processo de exportação bem-sucedido, o Agrocluster firmou um protocolo de colaboração com a SGS, assinado pelo presidente do Agrocluster Ribatejo, Carlos Lopes de Sousa, e pelo director geral da SGS, João Marques, que permite às empresas associadas do Agrocluster ter condições preferenciais de acesso a serviços laboratoriais e apoio técnico no âmbito da verificação de rotulagem, auditorias e inspecção, entre outros serviços.

Para mais informações, os interessados devem contactar o Agrocluster Ribatejo através dos contactos geral@agrocluster.com ou 249 839 500.