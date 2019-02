Novo Ford Focus é finalista do “Car of the Year” 2019

O júri do “Car Of The Year” (COTY), composto por 60 jornalistas especializados de 23 países europeus, avaliou 38 candidatos, dos quais resultaram 7 finalistas ao prestigiado galardão, de entre os quais se destaca o novo Ford Focus, disponível na LizDrive.

De linhas simples, com uma configuração elegante e imagem sofisticada, o novo Ford Focus foi concebido para melhorar a experiência de condução em todos os aspectos.

Trata-se de um automóvel de nova geração provido com tecnologias inteligentes que em conjunto contribuem para gerir a aceleração, a travagem e até a direcção. Vem equipado com funcionalidades avançadas, como tecnologias de assistência ao condutor, incluindo controlo de velocidade adaptativo com sistemas “stop and go”, auxiliar de manutenção na faixa e estacionamento automático.

Com o novo Ford Focus, o condutor e o automóvel podem agora manter-se ligados, onde quer que estejam. O novo modem “FordPass Connect opcional”, proporciona um conjunto de funcionalidades úteis como Live Traffic, ponto de acesso Wi-Fi e eCall e a FordPass App permite aceder a muitas mais funcionalidades FordPass Connect como, por exemplo, o bloqueio e desbloqueio remoto, o arranque remoto (apenas transmissão automática), a localização do veículo e muito mais.

O novo Focus está disponível com uma gama de motores potentes e muito económicos, complementados por transmissões automáticas de oito velocidades ou manuais de seis velocidades. Além disso, o design exterior foi esculpido para criar uma forma atlética e aerodinâmica, ao mesmo tempo que contribui para melhorar ainda mais a eficiência.

O vencedor do COTY 2019 será anunciado a 4 de Março, na véspera da abertura do Salão de Genebra.