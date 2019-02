Concurso de Ideias de Negócio do AgriEmpreende aceita candidaturas

Arrancou no dia 20 de Fevereiro o período de candidaturas ao 4º Concurso de Ideias de Negócio do projecto AgriEmpreende.

Arrancou no dia 20 de Fevereiro o período de candidaturas ao 4º Concurso de Ideias de Negócio do projecto AgriEmpreende, que potencia a geração de novas ideias de negócio, a criação de novos produtos e a concretização de novas empresas da fileira agroalimentar no Ribatejo e na região Centro. As candidaturas podem ser entregues até dia 22 de Março. Nas três primeiras edições foram feitas 60 candidaturas. Estão previstos prémios monetários e incubação física para os vencedores. O projecto é promovido pelo Agrocluster em parceria com o Inovcluster.

O concurso, dirigido a empreendedores com ideias de negócio nas temáticas de tecnologias e produtos emergentes, embalagens inteligentes, agricultura e alimentação, tem como objectivos fomentar o empreendedorismo inovador e criativo junto dos jovens qualificados, utilizar exemplos de boas práticas a nível internacional e apoiar novas empresas numa lógica de aceleração do negócio, entre outros.

Os prémios a atribuir pelos vencedores são os seguintes: Pré-incubação física para desenvolvimento do projecto em sistema de coworking por um periodo de trêz meses na Startup Santarém ou no Cei – Centro de Empresas Inovadoras; Incubação física pós início de atividade em sistema de coworking reservado por um período de seis meses na Startup Santarém ou no Cei – Centro de Empresas Inovadoras; prémios monetários para os três projectos vencedores (5.000€ para o primeiro classificado, 3.000€ para o segundo e 1.000€ para o terceiro).

A apresentação de candidaturas pode ser feita através do portal www.agriempreende.pt, onde podem ser encontradas todas as informações sobre a iniciativa.