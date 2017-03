Dia do ISLA este sábado em Santarém

O Dia do ISLA celebra-se este sábado, 25 de Março, no edifício do Instituto Superior de Línguas e Administração de Santarém.

As cerimónias iniciam-se pelas 10h00 com um momento musical a cargo do Conservatório de Música de Santarém, seguindo-se as intervenções do director do ISLA, Domingos Martinho, e do presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves.

A Oração de Sapiência está a cargo de Eduardo Sá. Segue-se novo apontamento musical pelo Conservatório de Música de Santarém.

A segunda parte da cerimónia terá as intervenções do presidente da Associação de Estudantes, Nuno Monsanto e do presidente do conselho de administração do ISLA, Manuel Damásio.

A cerimónia prossegue com Entrega de Diplomas e novo apontamento musical pelo Conservatório de Música de Santarém. O Dia do ISLA termina com um Porto de Honra.