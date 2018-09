Há 672 vagas por preencher nos Politécnicos de Santarém e Tomar

Conhecidos os resultados da primeira fase de candidaturas ao ensino superior ficaram por preencher 672 vagas nos Politécnicos de Santarém e Tomar. Das 944 vagas disponíveis nos diversos cursos das escolas superiores do Instituto Politécnico de Santarém, 565 foram preenchidas e 379 ficaram para a segunda fase. No Politécnico de Tomar sobraram 293 vagas da meia centena inicial. Os 207 colocados em Tomar somam mais 21 alunos que no ano lectivo de 2017/2018, enquanto em Santarém se verificou um decréscimo de 22 alunos admitidos na primeira fase.

Os Institutos Politécnicos de Tomar, Santarém e Castelo Branco confirmam o aumento de candidatos em instituições no interior, nas chamadas regiões de menor pressão demográfica que tiveram mais 1,2% de candidatos em primeira opção e aumentaram o seu peso relativo no total de colocados.

O curso com maior procura em Santarém foi o de Enfermagem, na Escola Superior de Saúde, com 84 colocados, quando as vagas iniciais previstas eram 80 (última nota de ingresso 120,8). O mesmo aconteceu na Escola Superior de Desporto de Rio Maior, com 79 colocados em 75 vagas previstas para o curso de Desporto, Condição Física e Saúde (última nota de ingresso 111,6).

Ainda no Politécnico de Santarém, os cursos de Gestão de Empresas e de Marketing e Publicidade, ambos da Escola Superior de Gestão e Tecnologia, tiveram uma taxa de sucesso de 100%. No pólo oposto está o curso de Agronomia (em regime pós-laboral) da Escola Agrária de Santarém com nenhuma das 33 vagas preenchidas.

Construção e Reabilitação e Tecnologia Química, da Escola Superior de Tecnologia de Tomar, e Engenharia Mecânica, da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, foram os cursos sem qualquer interessado no Instituto Politécnico de Tomar. No politécnico nabantino, o curso com maior procura foi Gestão de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional, da Escola Superior de Gestão de Tomar, com 31 das 32 vagas disponíveis ocupadas (última nota de ingresso 100,9).

O Instituto Politécnico de Castelo Branco preencheu 488 das 925 vagas disponíveis. Destas, 145 devem ser ocupadas por estudantes ao abrigo do estatuto de estudante internacional.

Os alunos que não foram colocados na primeira fase, ou os que pretendem concorrer de novo, podem fazê-lo na segunda fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior público de 2018, que decorre entre 10 e 21 de Setembro. Os resultados da 2.ª fase são divulgados a 27 de Setembro.