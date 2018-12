Fazer teatro e sair com bilhete para o cinema.

Rui Rei, da Coligação Mais na Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira, criticou na última sessão daquele órgão os vereadores da CDU e do Bloco de Esquerda na câmara municipal, por se terem mostrado incomodados com a intervenção de um munícipe que se referiu à “crescente islamização do concelho” e se congratulou pela eleição de Jair Bolsonaro para presidente do Brasil. A intervenção de Rei foi vibrante mas teve resposta à altura. Regina Janeiro, da CDU, acusou-o de ir para aquela reunião fazer teatro e lembrou-lhe que o desagrado foi pelo munícipe estar a comentar uma discussão ocorrida na reunião do executivo, coisa que o regimento não permite. E para que não restassem dúvidas, aconselhou-o a ver o vídeo da tal reunião...