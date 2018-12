Engenhocas!

A Fundação CEBI assinalou o seu 50º aniversário na passada quinta-feira, 6 de Dezembro, num pavilhão repleto de pais, alunos, professores e convidados. No momento de cantar os parabéns deu entrada um enorme bolo feito de muitos bolos, em cima de plataformas com rodas. O Guarda Rios ficou admirado com a improvisação mas não percebeu o real significado. Seria uma tentativa de recriar uma máquina como a do filme Regresso ao Futuro?