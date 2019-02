Tufão feirante.

Em Alhandra sempre que há feira fica um rasto de lixo inclassificável pelas ruas, que depois é espalhado pelo vento e deixa os moradores da vizinhança irritados. Esta semana houve quem partilhasse imagens do que quase pareceu um furacão de compras em que no fim só fica o rasto de destruição. Quem diz que as promoções do tipo black friday são de loucos... é porque nunca foi a Alhandra.