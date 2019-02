partilhe no Google+

Já começou Gala dos prémios Personalidade do Ano de O MIRANTE

Já começou mais uma edição dos prémios Personalidade do Ano que o jornal O MIRANTE entrega desde 2005 com o intuito de premiar quem se destacou ao longo do ano de 2018 em diversas áreas.

Acompanhe a cerimónia com as diversas actualizações que vão sendo publicadas na página de O MIRANTE na nossa página da rede social Facebook.