'Mais Santarém' integra candidatura do PS aos órgãos autárquicos

O movimento 'Mais Santarém' anunciou esta quarta-feira, 31 de Maio, que vai integrar a candidatura do PS aos órgãos autárquicos de Santarém nas eleições de 1 de Outubro, gorada que foi a proposta de coligação alargada em torno de uma figura “consensual”.

Numa conferência de imprensa com Rui Barreiro, cabeça de lista do Partido Socialista à Câmara de Santarém, Francisco Mendes, do 'Mais Santarém', afirmou que, após reflexão, o movimento decidiu aceitar “a abertura do PS” para integrar as suas listas, por considerar que só unindo esforços é possível “um resultado que altere as políticas dos últimos executivos” (PSD).

O historiador Jorge Custódio vai integrar a lista de Rui Barreiro à Câmara de Santarém em nome do movimento, no nono lugar, enquanto Francisco Mendes, Armando Rosa, Fernanda Pires e José Magalhães estarão na lista de efectivos à Assembleia Municipal, que será liderada pelo ex-vereador socialista Joaquim Neto, havendo ainda três nomes indicados para a lista à União de Freguesias da Cidade de Santarém.