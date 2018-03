PSD exige conclusão do IC3 e alternativa ao trânsito que atravessa a Chamusca

Os deputados do PSD entregaram no parlamento um projecto de resolução que exige ao Governo a conclusão do IC3, desviando o trânsito da vila da Chamusca, particularmente afectada pelo tráfego em direcção ao Eco Parque do Relvão.



Assinado pelos deputados do partido eleitos por Santarém e pelos que integram a Comissão de Economia e Obras Públicas, o documento, entregue na sexta-feira, 2 de Março, refere que “esta é provavelmente uma das obras mais prioritárias e justas da região, já que a população local viu a sua qualidade de vida bastante afectada pela construção dos CIRVER (Centro Integrado de Recuperação, Valorização e Eliminação de Resíduos perigosos) que afinal servem todo o país”.



A par dos impactos para a qualidade do ar e para a saúde das populações, o texto refere ainda os constrangimentos na ponte José Joaquim Isidro dos Reis sobre o rio Tejo, que liga os concelhos da Golegã e da Chamusca, que “já se revelava insuficiente para o tráfego existente”, lembrando que a criação de uma alternativa rodoviária nesta zona “faz parte das obras prioritárias previstas no Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas para 2014-2020”.