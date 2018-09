Aprovado concurso para obras no mercado de Santarém

O executivo da Câmara de Santarém aprovou a abertura de procedimento para contratação da empresa que vai executar a requalificação do mercado municipal da cidade. O valor base da empreitada é de 1,8 milhões de euros mais IVA e o prazo de execução previsto para a empreitada é de 12 meses.

O projecto, de linhas modernas e que promete transfigurar o interior do emblemático recinto, foi apresentado na reunião de câmara de 31 de Agosto pelo arquitecto Paulo Durão, autor do trabalho. Basicamente, pretende-se articular no mesmo espaço as tradicionais bancas dos vendedores com outros serviços e valências, como espaços de cafetaria e restauração. O posto de turismo municipal também deve ser instalado no recinto.



O presidente da câmara, Ricardo Gonçalves (PSD), espera que, caso tudo corra bem com o concurso, as obras possam arrancar em Abril do próximo ano. O autarca acredita que com esta intervenção mercado passará a ser uma referência que vai atrair muitos visitantes.