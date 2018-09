António Ganhão recusa em tribunal ter recebido borregos e outras vantagens

O ex-presidente da Câmara de Benavente, António José Ganhão, militante do Partido Comunista Português (PCP), negou no Tribunal de Santarém na manhã de quarta-feira, 5 de Setembro, ter recebido quaisquer vantagens ou prendas no âmbito do licenciamento de operações urbanísticas naquele concelho.

Ganhão falava na primeira sessão do julgamento em que, juntamente com outros quatro arguidos, responde pela acusação do Ministério Público de corrupção e prevaricação de titular de cargo político. António José Ganhão disse que “nunca lhe foram oferecidos” nem entraram na sua casa “quaisquer borregos” e até ironizou dizendo que estes não terão passado de “borregos virtuais”. Acrescentou, no entanto, que era prática frequente no município serem aceites “lembranças” de empresas da zona nos períodos festivos, como da Águas do Ribatejo ou da Resiurbe, mas assegurou que nunca recebeu nenhuma. “Até instruí os serviços para não aceitarem porque dá uma má imagem do serviço”, explicou.

Perante o colectivo de juízes o ex-autarca acrescentou que se limitou a seguir os pareceres do chefe de divisão do sector de urbanismo no que diz respeito aos processos de licenciamento de empreendimentos e considerou “sem sentido e sem fundamento” diversas partes da acusação do Ministério Público.

Dos cinco arguidos, além de António José Ganhão, também quiseram prestar declarações Miguel Cardia, ex-vereador do executivo, Vasco Feijão, engenheiro civil na divisão de obras particulares e Tiago Gallego, empresário do ramo imobiliário. Daniel Ferreira, ex-presidente da Junta de Freguesia de Santo Estêvão, não quis prestar declarações.

