Santarém poupa 243 mil euros de electricidade por ano com iluminação LED

A Cãmara de Santarém espera poupar cerca de 243 mil euros por ano com a substituição da rede pública de iluminação por lâmpadas com tecnologia LED. A autarquia iniciou esta semana a substituição de 35% das luminárias do concelho, operação que vai permitir uma poupança substancial de energia que se vai reflectir na factura.

As zonas de intervenção vão abranger todo o concelho, num total de 158 postos de transformação. Na zona rural são intervencionados 81 locais de consumo e na zona urbana da cidade são intervencionados 77 locais. No total, vão ser instaladas 8077 novas luminárias, repartidas pelos 7737 pontos de luz a intervencionar.

“O projecto consiste numa intervenção nos sistemas de iluminação pública, com substituição de luminárias equipadas com lâmpadas de descarga (vapor de mercúrio e vapor de sódio de alta pressão) obsoletas e/ou com mais de 10 anos de vida útil, por luminárias de tecnologia LED, mais eficientes, de menor consumo energético, elevado rendimento e com índices de restituição cromática mais elevados”, informa o município.

Este projecto teve início em 2014 e envolve os onze municípios da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo - CIMLT, num total de 42 mil luminárias substituídas nesses concelhos. Estima-se uma poupança global anual de cerca de 1,2 milhões de euros, num investimento total de cerca de sete milhões de euros comparticipados a 95 por cento pela União Europeia.