Funcionária da autarquia da Póvoa e Forte da Casa foi trabalhar para o corredor da junta

O bispo de Santarém, D. José Traquina, abençoou com a sua presença a tomada de posse do novo presidente do Politécnico de Santarém, José Mira Potes, e no final desejou-lhe sucessos nas funções que agora assumiu. Pode ser que com a ajuda divina a coisa fique mais fácil, porque o professor Potes tem muito que dar ao cabedal para pôr o Politécnico a mexer com a cidade e com a região para além dos fogos fátuos que caracterizaram a gestão de Jorge Justino.