Funcionária da Junta da Póvoa em litígio com presidente está de baixa novamente

A funcionária da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa que não quer acatar as ordens do executivo da junta de mudar o seu posto de trabalho da delegação da junta no Forte da Casa para a sede da autarquia na Póvoa de Santa Iria, vai continuar de baixa médica e ausente do trabalho. É mais um capítulo no braço de ferro que está a travar com o executivo da junta, por não concordar com a transferência de local de trabalho.



O executivo da junta está incomodado com a celeuma que o assunto tem causado e está a analisar todo o processo para avaliar como agir perante a situação. O caso está a ser tratado na junta com recato pelo melindre que envolve.

Notícia desenvolvida na edição em papel já nas bancas