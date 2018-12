Já se sabe quem venceu o orçamento participativo de Vila Franca de Xira

Requalificação do largo Moisés do Carmo (Alhandra), projecto Brinca na Escola da escola básica da Quinta da Vala (Alverca), instalação de um forno crematório para animais de estimação (Castanheira do Ribatejo), requalificação paisagística das ruas Maria Pia e José Fontana (Póvoa de Santa Iria), criação de balneários e iluminação no ringue do Morgado em Vialonga e a requalificação do parque urbano Luís César Pereira em Vila Franca de Xira foram os projectos vencedores desta edição do orçamento participativo (OP) daquele concelho.

Este ano, pela primeira vez e para acabar com as polémicas de anos transactos, o OP de Vila Franca de Xira foi dividido em projectos para a população em geral e outros em exclusivo para as colectividades. Assim, no que diz respeito às colectividades, venceram os projectos “qualificar para melhor servir” da Euterpe Alhandrense, reabilitação das instalações da Associação para a Integração de pessoas com Necessidades Especiais, a aquisição de uma carrinha adaptada para a Associação de Apoio à Terceira Idade, requalificação do espaço interior do edifício da igreja do Forte da Casa, compra de equipamentos para os bombeiros de Vialonga e a criação de tecnolabs – educar para o futuro, da Associação para o Bem-Estar Infantil de Vila Franca de Xira.

Ao todo a câmara municipal disponibilizou este ano 900 mil euros para financiar o orçamento participativo. Foram submetidos 12 projectos para votação no OP geral e 9 no OP para colectividades. Foram contabilizados 3.355 votos, 2.413 deles enviados por mensagem escrita de telemóvel (SMS) e plataforma online, registando-se também 942 votos em papel nas 21 urnas que estiveram espalhadas pelo concelho. Em curso está agora o orçamento participativo jovem, no âmbito do qual os jovens estudantes do concelho, com idades entre os 12 e os 18 anos podem participar. A fase de apresentação de propostas decorre entre 12 de Novembro e 14 de Dezembro, estando alocada uma verba municipal de 100 mil euros para financiar projectos.