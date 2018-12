Orçamento da Câmara de Coruche cresce quatro milhões de euros em 2019

A Câmara Municipal de Coruche vai ter em 2019 um orçamento de 27,9 milhões de euros, superior em 12,3% ao deste ano. Em comunicado, o município liderado por Francisco Oliveira (PS) refere que o orçamento e as grandes opções do plano para o próximo ano foram aprovados na Câmara e na Assembleia Municipal de Coruche com os votos da maioria socialista e as abstenções da oposição CDU e PSD.

Entre as obras previstas, o autarca destacou a revitalização do centro histórico, requalificação do Jardim 25 de Abril e da margem esquerda do rio Sorraia, assim como de bairros, edifícios, arruamentos e estradas, a concretização de duas incubadoras de empresas e a execução da primeira fase da infraestruturação da Área Empresarial do Sorraia, “cuja obra já se iniciou e que é fundamental para a atractividade de investimento e emprego”.

O crescimento em cerca de quatro milhões de euros deve-se, segundo o presidente da câmara, ao aumento das transferências do Orçamento do Estado, respondendo ao crescimento das despesas com pessoal, devido à subida do salário mínimo e do posicionamento remuneratório, mas também à participação comunitária em projectos cofinanciados.

Francisco Oliveira indicou que vai começar um período de execução dos investimentos projectados nos últimos anos, antevendo “um ano de grande volume de obra, não só na sede de concelho, mas também nas freguesias”.

Como principais eixos de investimento, Francisco Oliveira aponta a educação, a acção social e as famílias, exemplificando com o reforço do número de bolsas de estudo, que passou de 40 para 45, bem como o crescimento das transferências para as juntas de freguesia, “que derivam dos novos contratos interadministrativos e de acordos de execução”.

O executivo municipal de Coruche é composto por quatro eleitos do PS, dois da CDU e um do PSD.