Distrital do PSD quer Vânia Neto na lista para as Europeias

A Comissão Política Distrital de Santarém do PSD escreveu ao presidente do partido, Rui Rio, a propor a inclusão da militante de Santarém, Vânia Neto, na lista para as eleições Europeias que se realizam em Maio deste ano.

O nome de Vânia Neto, 39 anos, actual vice-presidente da distrital do PSD, foi aprovado por unanimidade pela comissão política distrital. “Pela elevada experiência profissional e política, consideramos que a indicação da Comissão Política Distrital do PSD de Santarém reforça a estratégia do PSD, de integrar nas suas listas candidatos cujo critério de meritocracia está acima de qualquer outro critério”, argumenta a distrital do PSD, liderada por João Moura.

Vânia Neto já foi vereadora da Câmara de Santarém e actualmente exerce funções na Microsoft Western Europe. Licenciou-se em Direito pela Universidade Nova de Lisboa e é jurista especializada em Direito Administrativo e da Contratação Pública. É casada com o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves.