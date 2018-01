ARS vai abrir dois concursos para médicos de família

Ficou também de avaliar a possibilidade de se criar estacionamento no logradouro do posto de saúde de Foros de Salvaterra

A administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo vai abrir dois novos concursos para a contratação de médicos de família para os centros de saúde da região mais carenciados, como é o caso de Salvaterra de Magos, considerado um dos locais prioritários, o que irá conferir aos médicos que escolham ir para esse concelho um suplemento de salário.

Segundo informa a Câmara Municipal de Salvaterra de Magos em comunicado, “a ARS ficou também de avaliar a possibilidade de se criar estacionamento no logradouro do posto de saúde de Foros de Salvaterra e de melhorar as instalações do Centro de Saúde de Salvaterra de Magos, designadamente na zona do átrio, recepção e circulação de doentes”.

Essas são algumas das conclusões da reunião que o presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio (PS); teve no dia 2 de Janeiro com o presidente da ARS, Luís Pisco, e com a directora do Agrupamento de Centros de Saúde da Lezíria, Diana Leiria,

O município de Salvaterra de Magos revela ainda que vai propor à ARS que apresente uma candidatura a fundos comunitários visando a construção de um novo posto de saúde em Marinhais.