Hospital autorizado a contratar 10 médicos e 11 enfermeiros

O Hospital de Santarém anunciou esta segunda-feira, 12 de Março, que vai ser aberto concurso para a colocação de 10 médicos em diversas especialidades e que foi autorizado a contratar mais 11 enfermeiros para reforçar as equipas dos serviços de Urgências e de Internamento.



Em comunicado, o conselho de administração do HDS afirma que, no seguimento do esforço para aumentar a dotação de pessoal médico nas diversas áreas de especialização, foram-lhe atribuídas 10 vagas, em especialidades como Anatomia Patológica, Cardiologia, Medicina Física e de Reabilitação, Medicina Interna, Oncologia, Ortopedia e Oftalmologia, que serão brevemente colocadas a concurso centralizado, desenvolvido pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS).



Também por despacho da secretária de Estado da Saúde foi autorizada a contratação de mais 11 enfermeiros para reforçar as equipas que suportam o funcionamento dos serviços de Urgências e de Internamento, afirma a nota.