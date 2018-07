Extensão de Saúde de Valada reabriu graças ao município

Câmara do Cartaxo substituiu-se ao Ministério da Saúde e pagou as necessárias obras.

A Câmara Municipal do Cartaxo investiu 36 mil euros em obras na Extensão de Saúde de Valada para evitar o encerramento desse serviço, sublinhou o presidente do município, Pedro Magalhães Ribeiro (PS), durante a cerimónia que marcou a reabertura do equipamento. “Honrámos o nosso compromisso com a população”, disse o autarca, acrescentando que as instalações foram completamente renovadas, proporcionando melhores condições aos utentes e profissionais de saúde.

A directora do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Lezíria, Diana Leiria, confirmou que a condição essencial para se manter aquela unidade de saúde a funcionar foi a de o município assumir o pagamento das necessárias obras.

Pedro Magalhães Ribeiro referiu ainda que a luta “por condições dignas na Extensão de Saúde de Vale da Pedra e por melhorias no Centro de Saúde do Cartaxo, a par do reforço do número de médicos de família no nosso concelho, vai continuar”.

Entre as intervenções na Extensão de Saúde de Valada, destacam-se a construção de um novo compartimento de armazenamento e despejo de resíduos hospitalares, a criação de um novo gabinete médico, a ampliação de vários espaços no interior para permitir o acesso a utentes com mobilidade condicionada, o alargamento da área de circulação de acesso às instalações sanitárias e novos equipamentos e substituição das portas existentes permitindo o acesso de forma desimpedida.