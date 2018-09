Ciclista do Cartaxo vence Grand Prix de Mauguio

O ciclista luso-francês Paul Ferreira, que este ano integra a equipa de sub-23 do Clube de Ciclismo José Maria Nicolau, sedeada no Cartaxo, venceu no dia 12 de Agosto em França o Grand Prix de Mauguio. Numa prova toda ela realizada num circuito de 80km, distribuidos por 70 voltas, o ciclista da Jorbi- Team José Maria Nicolau conseguiu ser o mais rápido no sprint final.