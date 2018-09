Selecção feminina de futsal na região

Nos dias 2 e 3 de Setembro o distrito de Santarém recebe dois jogos da Selecção de Futsal Feminina - Selecção A. No dia 2, no Pavilhão Municipal do Entroncamento, pelas 20h30, Portugal defronta o Japão. Logo no dia seguinte, também pelas 20h30, a equipa das Quinas volta a jogar com o Japão, mas em Rio Maior.

A selecção de Portugal vai disputar a qualificação para a primeira edição do Campeonato da Europa de futsal feminino, entre os dias 12 e 15 de Setembro, no Pavilhão Dr. Salvador Machado, em Oliveira de Azeméis.