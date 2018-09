ExpoAlcanede mostra importância das empresas do norte do concelho de Santarém

Certame no mês de Setembro dá importância à extracção e transformação da pedra

A Câmara de Santarém vai dar um apoio de 20 mil euros para a realização da ExpoAlcanede, a mostra empresarial e institucional da freguesia de Alcanede. O certame vai decorrer entre 20 e 23 de Setembro. O presidente do município, Ricardo Gonçalves (PSD), considerou, em reunião de câmara, que a ExpoAlcanede é um certame com grande importância na dinamização económica das empresas no norte do concelho. O autarca explicou que a autarquia vai assumir metade dos custos previstos pela organização, que é da responsabilidade da Junta de Freguesia de Alcanede.

A ExpoAlcanede vai ter cerca de meia centena de representações institucionais e empresariais, onde se vai destacar o sector da extracção e transformação da pedra uma vez que esta é a principal actividade económica desta zona do concelho. Além da pedra, o certame reúne ainda várias empresas ligadas aos curtumes, à produção de equipamentos de frio para hotelaria, mobiliário e colchões, metalomecânica e processamento de carnes, entre outros, com um volume de negócios anual na ordem dos 120 milhões de euros.

Ricardo Gonçalves explicou ainda durante a sessão camarária que é intenção do município de Santarém construir um pavilhão multiusos onde este e outros certames se possam realizar ao longo de todo o ano. “A construção de um pavilhão multiusos vai acabar por ficar mais barato do que ter que alugar, sempre que é preciso, uma infra-estrutura móvel, que é necessário pagar o aluguer”, explicou o presidente do município.