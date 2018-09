NERSANT promove workshop sobre separação e valorização de resíduos

A iniciativa tem como tema “Separar e Circular para Enriquecer”. Esta acção está inserida no projecto Lezíria + Sustentável, que resulta de uma parceria da Associação Empresarial da Região de Santarém com a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo.

A NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém vai realizar no próximo dia 10 de Setembro mais um workshop, desta vez subordinado ao tema “Separar e Circular para enriquecer” - Oportunidades associadas. Esta acção insere-se na estratégia da associação de dar continuidade ao trabalho que tem vindo a desenvolver na área da economia circular,

Neste workshop, que terá lugar na Startup Santarém, pelas 15h00, serão dadas a conhecer algumas oportunidades de negócio e de optimização da rentabilidade para os sectores com maior relevância na região, nomeadamente a Agroindústria, Metalomecânica, Transportes, Logística, Ambiente e Resíduos.

Para demonstrar que a simbiose entre rentabilidade e sustentabilidade, pode trazer valor acrescido para a actividade empresarial, todas as empresas participantes neste workshop terão oportunidade de participar num exercício dirigido à identificação de oportunidades específicas, abordando ainda o papel da cooperação inter e intrassectorial na implementação de tais oportunidades.

Esta iniciativa insere-se no projecto Lezíria + Sustentável que a Nersant está a executar em co-promoção com a CIMLT - Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, e é co-financiado pelo Alentejo 2020. Este projecto tem como objectivo contribuir para a melhoria e reforço da envolvente externa às empresas, em particular, melhorando as condições para a criação de modelos de negócios mais sustentáveis, deixando a reactividade e apostando na pro-actividade através da criação de produtos, serviços e modelos de negócio onde a sustentabilidade é vista como um factor de criação de valor e não como um constrangimento.

O Lezíria+Sustentável pretende assim sensibilizar e mobilizar as empresas da região para as temáticas da sustentabilidade e para a promoção de práticas de cooperação e competição baseadas na sustentabilidade, contribuindo desta forma para o aumento de número de PMEs que introduzem processos de inovação nas suas empresas.

A participação neste workshop é gratuita mas carece de inscrição obrigatória no portal da associação empresarial em www.nersant.pt. Para mais informações, os interessados devem contactar o Departamento de Apoio Técnico, Inovação e Competitividade da NERSANT, através dos contactos datic@nersant.pt ou 249 839 500.