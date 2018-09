Com as obras já feitas as festas podiam voltar para junto do rio

Costumo ir todos os anos às festas da Póvoa de Santa Iria. Em particular gosto de ver os ranchos porque a minha mãe faz parte do Rancho dos Avieiros da Póvoa de Santa Iria.

Sou fiel às nossas tradições que ajudam a conservar a cultura genuinamente portuguesa. As festas trazem sempre muita gente à cidade. O convívio que há entre as pessoas que por vezes só se encontram nas festas, é muito salutar socialmente. São momentos de confraternização gratificantes e criam-se laços entre pessoas e terras diferentes que se perpetuam no tempo. Dar a conhecer a nossa terra e as belezas que ela tem é um dever de quem bem recebe.

As festas contribuem para a economia local pois as pessoas em geral e particularmente os visitantes compram artigos no comércio local e provam os petiscos na restauração.

Eu gostava que a festa voltasse às origens no lugar, que é junto ao rio uma vez que o local está a ficar cada vez mais atractivo com as obras realizadas de caminhos pedestres e ciclovias.

O Porto de Abrigo – Bar e Cafetaria, está num local privilegiado junto ao rio, no cais. Os nossos clientes ficam sempre encantados com a beleza do rio, que se vislumbra da nossa esplanada. Muitos outros clientes virão na procura de um lugar singular e da simpatia de quem os atende. Queremos fazer do Porto de Abrigo uma referência para os jovens e menos jovens para se divertirem nos fins-de-semana com música ao vivo e karaoke neste lugar único.