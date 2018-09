Empreiteiro diz que não tem pessoal para acabar Centro Escolar da Chamusca

Há cada vez menos jovens a quererem trabalhar na construção civil e as razões são a exigência física e as constantes deslocações bem como os baixos salários. Ainda há dias o presidente do Sindicato de Construção de Portugal, Albano Ribeiro, dizia que o sector está envelhecido e que no prazo de uma década a qualidade do que se vai fazer em Portugal pode ser penalizada uma vez que actualmente são os trabalhadores com mais de 55 anos que estão a garantir a boa construção. Percebo as razões e lamento a situação mas sem ordenados competitivos não há técnicos competentes.

Jorge Duarte Monteiro Feio