Apanhado a roubar ferro da Ponte D. Amélia

Habitante do Cartaxo foi apanhado a serrar as barras de ferro da guarda da ponte e já tinha desmontado uma estrutura

Um habitante do Cartaxo deslocou-se até Valada para roubar as guardas metálicas da Ponte Rainha D. Amélia, sobre o Tejo, que liga esta localidade a Muge, no concelho vizinho de Salvaterra de Magos. A GNR, que acabou por apanhá-lo, desconfia que o homem terá estudado os passos da patrulha do posto do Cartaxo e ao aperceber-se que esta estava ocupada numa ocorrência decidiu meter mãos ao plano, mas esqueceu-se que podia ser apanhado por elementos de outro posto, como veio a acontecer.

O ladrão que não era conhecido das autoridades até agora, foi detido em flagrante por militares do posto de Marinhais (Salvaterra de Magos) e vai agora aguardar julgamento em liberdade com a medida de coacção menos gravosa, que é a de Termo de Identidade e Residência. Quando foi apanhado já tinha na sua posse um dos lanços das guardas, com cerca de quatro metros de comprimento.

Para concretizar o roubo o homem, de 49 anos, tinha um serrote de cortar ferro. Como era de madrugada e não costumam passar carros durante a noite na ponte, o detido pensou que tinha muito tempo para levar a maior quantidade de ferro que conseguisse. Depois de serrar as ligações das guardas, transportava-as pelo passeio até à sua carrinha de caixa aberta que tinha estacionado à entrada da ponte no lado de Valada.

Alguém que passou no local e achou estranho o homem estar a pé na ponte a uma hora tardia alertou a GNR. A detenção ocorreu no domingo, 26 de Agosto. Os militares ainda viram o suspeito a desmontar as guardas de segurança. As estruturas recuperadas foram entregues à Câmara de Salvaterra de Magos.