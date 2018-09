CHMT organiza sessões de suporte básico de vida pediátrico

O Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) organizou a primeira sessão do curso de suporte básico de vida pediátrico, integrado no projecto “Gestos que Salvam Vidas”. A formação decorreu a 18 de Agosto e teve lotação esgotada. Especialmente direccionado para pais, educadores, professores ou cuidadores, o curso promove a aquisição de competências em manobras de suporte básico de vida, que podem ser utilizadas em casos de afogamento ou engasgamento de crianças.

“Gestos que Salvam Vidas” é um projecto desenvolvido pela primeira vez no CHMT em parceria com a Secção Regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros. As próximas sessões vão decorrer a 5 de Setembro, das 17h00 às 20h30, e dia 22 de Setembro das 09h30 às 13h00, na Unidade Hospitalar de Torres Novas. Entretanto, devido à grande adesão, o CHMT irá promover novas acções de formação, dando continuidade ao projecto.