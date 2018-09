Congresso em Coruche sobre o Montado no desenvolvimento rural

O Congresso Internacional “O Montado no desenvolvimento rural do Sudoeste Peninsular” vai decorrer no dia 22 de Setembro, no Observatório do Sobreiro e da Cortiça em Coruche.

Esta iniciativa pretende ser um fórum de debate científico e social que permita aprofundar o conhecimento do Montado enquanto ecossistema produtivo, no qual se desenvolvem actividades produtivas e de recreio que permitem não só uma sustentabilidade ambiental e económica adequada, mas também a fixação de populações em meio rural.

“O Montado no desenvolvimento rural do Sudoeste Peninsular” irá desenvolver-se em torno de diferentes sessões dedicadas aos temas: História económica e social do montado e dos seus recursos: Arqueologia, História e Património Cultural do Montado e do meio rural a ele associado: Actividades empresariais e economia do montado e dos seus aproveitamentos: Inovação na exploração de recursos do montado: Turismo e outras formas de desenvolvimento rural sustentável nos territórios de montado.