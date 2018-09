Presidente da Moçarria queixa-se de poluição na Ribeira da Asseca

O presidente da Junta de Freguesia da Moçarria, Marcelo Morgado, apresentou queixa à GNR de Santarém depois da Ribeira da Asseca, no concelho de Rio Maior, voltar a apresentar no domingo, 26 de Agosto, vários focos de poluição industrial.

Na altura a água da ribeira apresentava mau cheiro, uma cor escura, espuma e muitos peixes mortos, nomeadamente junto à chamada Ponte do Seixal. Segundo o presidente da junta, é lamentável que a ribeira volte a estar neste estado, ressalvando que a situação não o surpreende, uma vez que, praticamente todos os anos, coincidindo com o início da campanha do tomate, o cenário é igual.