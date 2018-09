Casas de banho só para corajosos

As casas de banho públicas do jardim municipal Constantino Palha, em Vila Franca de Xira, estão de tal forma sujas e degradadas que é necessária uma grande dose de coragem (e estar mesmo à rasquinha) para se recorrer a elas. O cenário não é novo e não advém da falta de limpeza, que é regular, mas sim do vandalismo e da falta de cuidado e asseio dos utilizadores. Nas últimas semanas vários visitantes da cidade e moradores foram colocando imagens do estado degradante das casas de banho nas redes sociais e o assunto acabou mesmo por ser levado a reunião de câmara, com o vereador Mário Calado (CDU) a reportar exactamente o mesmo problema, sugerindo até que pudesse haver um funcionário municipal a passar mais vezes no espaço. O presidente da câmara, Alberto Mesquita (PS), explica que o espaço é limpo e cuidado, mas que a falta de asseio de muitos utilizadores não ajuda. Enquanto não houver uma solução para a falta de civismo o melhor é mesmo rezar para que a vontade não aperte e que haja tempo de chegar a outros sanitários mais asseados onde a vontade possa ser libertada de forma mais...higiénica.