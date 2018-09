Memorex para o PSD e Alergolex para o PS na terra do Fenómorexe

Os vereadores do PSD na Câmara do Entroncamento emitiram um comunicado em que criticam a gestão, de maioria PS, por deficiências pontuais na recolha do lixo, falhas na lavagem dos contentores, algumas zonas verdes sem regas, repuxos da rua pedonal da cidade desligados e falta de actividades culturais e de animação no período de Verão. Tendo em conta que o PSD esteve doze anos a governar o município (antes da actual maioria ser eleita pela primeira vez em 2013) e que, ao longo desse tempo várias vezes foram ouvidas queixas semelhantes, quer da oposição, quer de munícipes, é caso para dizer que o povo tem razão quando diz que, em geral, os políticos têm memória curta. No meio de todas as críticas há uma que dura há cinco anos e que poderá ter a ver não com falta de memória mas com outro tipo de patologia. O PSD quando foi poder instalou alguns jactos de água na rua central da cidade, conhecida por rua pedonal. O PS nunca os ligou, aparentemente por...alergia!!!